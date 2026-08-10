По программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились более 220 медиков

10 августа 2026, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

222 медицинских работника трудоустроились в Московской области с начала текущего года по программе «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





По условиям программы медик, пригласивший на работу коллегу, получает за это премию в размере до 128 тысяч рублей — в зависимости от квалификации и специальности нового сотрудника.





«Из 222 медработников, устроившихся в этом году по программе «Приведи друга», 86 человек — врачи, а 136 — средний медицинский персонал», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.