В Талдоме за 5 лет построили три ФАПа и отремонтировали две школы и два детсада

04 июня 2025, 13:59

Фото: пресс-служба правительства МО

Работы по развитию социальной инфраструктуры ведутся в Талдомском городском округе: за последние пять лет здесь построили три фельдшерско-акушерских пункта, отремонтировали рентген-кабинеты, школы, детские сады и больше двух десятков спортивных объектов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юрий Крупенин, сообщает пресс-служба регионального правительства.







«С 2020 года в округе построили ФАПы в сёлах Великий Двор, Павловичи и Квашенки, отремонтировали рентген-кабинеты в городе Талдом, а также посёлках Запрудня и Вербилки, и обновили первый этаж гериатрического стационара в Запрудне и детское отделение в Талдоме», — говорится в сообщении.