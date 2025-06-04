В Талдоме за 5 лет построили три ФАПа и отремонтировали две школы и два детсада
Работы по развитию социальной инфраструктуры ведутся в Талдомском городском округе: за последние пять лет здесь построили три фельдшерско-акушерских пункта, отремонтировали рентген-кабинеты, школы, детские сады и больше двух десятков спортивных объектов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юрий Крупенин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«С 2020 года в округе построили ФАПы в сёлах Великий Двор, Павловичи и Квашенки, отремонтировали рентген-кабинеты в городе Талдом, а также посёлках Запрудня и Вербилки, и обновили первый этаж гериатрического стационара в Запрудне и детское отделение в Талдоме», — говорится в сообщении.Кроме того, до конца текущего года будет завершён ремонт корпус «Б» взрослой поликлиники Талдомской больницы.
Глава округа доложил губернатору и о других объектах социальной инфраструктуры. В частности, за последние пять лет в Талдоме отремонтировали школу №1 и гимназию имени Цветкова, детский сад «Мишутка» в Запрудне и дошкольное отделение при талдомской школе №3, 27 спортивных объектов, галерею «Вокруг света» и городскую библиотеку.