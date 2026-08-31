В Соцфонде рассказали о мерах поддержки семей с детьми в столичном регионе

31 августа 2026, 11:13

оригинал Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Семьям с детьми, проживающим в Москве и Московской области, положен ряд выплат и пособий. О них рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.





В частности, с начала текущего года сертификат на материнский капитал в столице и области получила 71 тысяча семей. Сумма за первенца составляет до 729 тысяч рублей, а доплата за рождение второго ребёнка — свыше 234 тысяч рублей. За третьего и последующих детей даётся маткапитал в размере 963 тысяч рублей, если ранее права на эту выплату не было.





«Для родителей с невысоким доходом предусмотрено единое пособие. Его размер зависит от обеспеченности семьи и составляет от 50 до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Это пособие получили 220 320 подмосковных семей», — говорится в сообщении.