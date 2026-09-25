По просьбам жителей г.о. Химки маршрут №44Л продлили до деревни Поярково
С 28 сентября в городском округе Химки автобусы маршрута № 44Л «Лунево — МЦД Лобня» начнут курсировать до деревни Поярково. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Изменения введены по просьбам жителей — теперь у них появится беспересадочная транспортная связь от Пояркова до посёлка Лунево. На маршруте будут работать два автобуса малого класса, которые выполнят 24 рейса в день. Первый рейс от остановки «Поярково» отправится в 5:54, последний — от остановки «станция МЦД Лобня» — в 20:30.
Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья можно найти в официальном канале Минтранса региона.
Прежде сообщалось, что в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, на улице Гоголя рядом с домом № 8, продолжается возведение воспитательно-образовательного комплекса. В его состав войдут школа на 1 500 мест и детский сад на 200 детей. Строительство ведется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети».
Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья можно найти в официальном канале Минтранса региона.
Прежде сообщалось, что в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, на улице Гоголя рядом с домом № 8, продолжается возведение воспитательно-образовательного комплекса. В его состав войдут школа на 1 500 мест и детский сад на 200 детей. Строительство ведется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети».