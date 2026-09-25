Строители завершают монолитные работы в воспитательно-образовательном комплексе в Люберцах
В поселке Октябрьский городского округа Люберцы, на улице Гоголя рядом с домом № 8, продолжается возведение воспитательно-образовательного комплекса. В его состав войдут школа на 1 500 мест и детский сад на 200 детей. О ходе работ сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Строительство ведется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети».
«На площадке задействованы 30 человек и 4 единицы техники. Строители завершают монолитные работы, ведут монтаж окон и инженерных систем. Готовность объекта составляет 40%», — уточнили в ведомстве.В комплексе появятся современные учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду предусмотрены групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На территории центра оборудуют спортивные и игровые площадки для детей.
Открытие нового образовательного центра запланировано на 1 сентября 2028 года.