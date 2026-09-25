Подмосковную «Единую Россию» в федеральном парламенте будут представлять 18 депутатов

25 сентября 2026, 12:18

Андрей Воробьев (Фото: отделение «Единой России» в МО)

Итоги выборов в Государственную думу подвели на заседании Бюро Высшего совета и Генсовета «Единой России». В новый состав парламента вошли Сергей Юров и Андрей Булгаков, ранее возглавлявшие подмосковные города, а также фельдшер из Ступино, Герой России Людмила Болилая. Свою депутатскую работу продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов и другие.





По итогам избирательного цикла партия получила 349 мандатов в нижней палате — на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Это обеспечило фракции конституционное большинство в Госдуме, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Он напомнил, что выборы в главный законодательный орган страны впервые проходили в условиях специальной военной операции. Несмотря на провокации, граждане России сплотились вокруг главы государства и партии.



По его словам, уже в ближайшее время депутатам предстоит принимать важные и крайне сложные решения, включая разработку нормативной базы для новой Народной программы. Кроме того, новому созыву Госдумы придётся утверждать самый сложный документ на следующие годы — бюджет.





«Он всегда вызывает большое количество споров, полемики, но задача депутатского корпуса «Единой России» — сохранить социальную ориентированность бюджета России даже в условиях драматических испытаний, выпавших на долю нашей страны», — подчеркнул председатель партии.

«Уверен, усилия всей фракции и руководства Государственной Думы, руководителей комитетов и комиссий будут направлены на исполнение нашего программного документа. Мы взяли очень серьёзное обязательство перед страной. Люди, граждане нашей страны, нас поддержали. Теперь задача — все эти обязательства исполнить. Ещё раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать всё, чтобы её оправдать», — заключил он.

«И для нас это прежде всего большая ответственность — перед каждым, кто поддержал партию и передал свои наказы. Теперь задача — реализовать предложения наших жителей и оправдать доверие конкретной работой. Всего в новую Народную программу вошло более 920 тысяч наказов. Результат голосования — это не только цифры и мандаты. Это обязательство слышать людей и доводить до результата то, о чём говорили на встречах во дворах, на предприятиях, в школах и больницах», — подчеркнул глава региона.