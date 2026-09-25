В Домодедовской больнице спасли четырёхлетнего мальчика с фебрильными судорогами
В приёмное отделение Домодедовской больницы поступил четырёхлетний ребёнок в состоянии судорожной готовности. Как рассказала мать пациента, накануне у мальчика появились насморк, лёгкий кашель и незначительное повышение температуры.
По словам заведующей анестезиолого-реанимационным отделением Ксении Рязанцевой, приступ случился во время дневного сна в детском саду — воспитатели не смогли разбудить ребёнка.
Мальчика экстренно доставили в инфекционное отделение, где его осмотрели инфекционист и реаниматолог. Маленькому пациенту оказали комплексную помощь: подключили респираторную поддержку, провели противоотёчную, противосудорожную и дезинтоксикационную терапию.
Мальчика экстренно доставили в инфекционное отделение, где его осмотрели инфекционист и реаниматолог. Маленькому пациенту оказали комплексную помощь: подключили респираторную поддержку, провели противоотёчную, противосудорожную и дезинтоксикационную терапию.
«Уже через сутки после лечения у ребёнка отмечалась положительная динамика. Мы перевели его в профильное отделение в стабильном состоянии», — подчеркнула врач.Фебрильные судороги возникают у детей от полугода до пяти лет при повышении температуры выше 38 °C. Это состояние обратимо и не представляет опасности, если приступы короткие (до 15–20 секунд), не повторяются в течение суток и своевременно купируются. Однако, как напомнила доктор, под маской таких судорог могут скрываться более серьёзные патологии — например, эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы.
Спровоцировать судороги могут и травмы. Поэтому всем детям, перенёсшим хотя бы один эпизод судорог, необходимо пройти осмотр невролога и диагностику, включая ЭЭГ.