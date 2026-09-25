В Домодедовской больнице спасли четырёхлетнего мальчика с фебрильными судорогами

25 сентября 2026, 11:31

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В приёмное отделение Домодедовской больницы поступил четырёхлетний ребёнок в состоянии судорожной готовности. Как рассказала мать пациента, накануне у мальчика появились насморк, лёгкий кашель и незначительное повышение температуры.







По словам заведующей анестезиолого-реанимационным отделением Ксении Рязанцевой, приступ случился во время дневного сна в детском саду — воспитатели не смогли разбудить ребёнка.



Мальчика экстренно доставили в инфекционное отделение, где его осмотрели инфекционист и реаниматолог. Маленькому пациенту оказали комплексную помощь: подключили респираторную поддержку, провели противоотёчную, противосудорожную и дезинтоксикационную терапию.

«Уже через сутки после лечения у ребёнка отмечалась положительная динамика. Мы перевели его в профильное отделение в стабильном состоянии», — подчеркнула врач.