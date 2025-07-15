По расширенному участку Афанасовского шоссе открыли движение для автомобилистов
В Мытищах запустили движение транспорта по реконструированному участку Афанасовского шоссе. Дорогу от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе длиной 2,7 км расширили до четырёх полос, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Транспортные заторы здесь должны быть сведены к минимуму. Появился удобный заезд с Дмитровского шоссе на открытую в декабре Мытищинскую хорду. Реконструируемый участок – полностью бесплатный для проезда. Работы на шоссе не закончены. Будут достроены двухполосный дублёр, пешеходные переходы, остановки и тротуары. Также будет проведено благоустройство», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.До декабря планируется достроить три надземных пешеходных перехода. Их пролёты уже смонтированы, сейчас выполняется устройство железобетонных плит пролётных строений. Для обеспечения транспортной связи шоссе с существующей улично-дорожной сетью строители продолжают устройство двухполосного дублёра.
Помимо этого, к концу года планируется обновить остановки общественного транспорта, завершить устройство локальных очистных сооружений, установить шумозащитные экраны и построить тротуары. Для безопасности дорожного движения весь участок реконструкции оградят барьерами.