В Московской области запустили второй участок Южно-Лыткаринской автодороги

15 июля 2025, 18:11

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На втором участке Южно-Лыткаринской автодороги протяжённостью 9 км запустили движение от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Сейчас по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство ещё восьми участков ЮЛЫ – это почти 33 км.



«Сегодня мы запустили второй значимый и самый протяжённый участок ЮЛЫ. Здесь расположены мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с четырьмя – шестью полосами движения и допустимой скоростью 90 км/ч соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы. Благодаря этому более 200 тыс. жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе и смогут экономить в пути порядка 40 минут», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО