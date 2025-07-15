В Московской области запустили второй участок Южно-Лыткаринской автодороги
На втором участке Южно-Лыткаринской автодороги протяжённостью 9 км запустили движение от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Сейчас по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство ещё восьми участков ЮЛЫ – это почти 33 км.
«Сегодня мы запустили второй значимый и самый протяжённый участок ЮЛЫ. Здесь расположены мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с четырьмя – шестью полосами движения и допустимой скоростью 90 км/ч соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы. Благодаря этому более 200 тыс. жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя МКАД и загруженное Володарское шоссе и смогут экономить в пути порядка 40 минут», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Он подчеркнул, что до полного завершения строительства всей трассы проезд по этому участку будет бесплатным Мост через Москву-реку имеет центральный судоходный пролёт длиной 130 м, обеспечивающий габарит для судов 13,5 м. Общая длина мостового перехода превышает 590 м. Строительство этого объекта велось с августа 2022 года.
Сейчас строительная готовность ЮЛЫ – 55%. Работу на трассе ведут 2 тыс. 420 человек и почти 700 единиц техники.
В сентябре планируется запустить движение по третьему участку Южно-Лыткаринской автодороги – от Каширского шоссе до трассы А-105 длиной 3 км. После этого из Видного можно будет доезжать до аэропорта и обратно по федеральной трассе, имея удобный съезд к населённому пункту. Это сократит время в пути на 20 минут.
В Минтрансе напомнили, что в феврале этолго года была открыта первая транспортная развязка на пересечении с трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе длиной 2,9 км. Это дало возможность сократить время в пути между соседними районами до получаса. В связи с этим улучшилась транспортная ситуация на Симферопольском, Варшавском и Расторгуевском шоссе.
ЮЛА – самый крупный дорожный проект Подмосковья, который реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога протяжённостью 45 км пройдёт через пять округов Ленинский, Лыткарино, Раменское, Балашиху и Люберцы. Транспортная доступность улучшится для 3,5 млн человек. Полностью завершить работы на платной трассе планируют в будущем году.