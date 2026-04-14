Предприятие в Домодедове удвоит производство изделий для экскаваторов
Компания «Технопарк «Импульс» запускает новое предприятие для расширения действующего производства в Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На предприятии будут производить тяжёлые металлоконструкции, ковши, стрелы и рукояти для экскаваторов, манипуляторные установки и гидромолоты.
«Запуск нового цеха увеличит производственные мощности компании в два раза. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей. Возведение предприятия заняло всего четыре месяца с этапа котлована. Сегодня на нём уже настраивают оборудование для серийного выпуска продукции», – заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания «Технопарк «Импульс» входит в ГК «Традиция» и является ведущим производителем навесного гидравлического оборудования. Кроме того, это единственный в России изготовитель гидромолотов. Предприятие выпускает продукцию под брендом Impulse.