Предприятие в Домодедове удвоит производство изделий для экскаваторов

Компания «Технопарк «Импульс» запускает новое предприятие для расширения действующего производства в Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





На предприятии будут производить тяжёлые металлоконструкции, ковши, стрелы и рукояти для экскаваторов, манипуляторные установки и гидромолоты.

«Запуск нового цеха увеличит производственные мощности компании в два раза. Инвестиции в проект составили 100 млн рублей. Возведение предприятия заняло всего четыре месяца с этапа котлована. Сегодня на нём уже настраивают оборудование для серийного выпуска продукции», – заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.