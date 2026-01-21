По сетям Подмосковья за год передали более 112 млрд киловатт-часов электричества
Свыше 112 миллиардов киловатт-часов составил общий объём электроэнергии, переданной по сетям компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
Отмечается, что результат 2025 года на 1,2 млрд киловатт-часов превышает объём электроэнергии, переданной годом ранее.
«Увеличить объём электричества удалось благодаря строительству новых сетей и приёму на баланс бесхозяйных электросетевых объектов и сетей СНТ», — говорится в сообщении.Кроме того, в регионе проводятся работы по снижению потерь электроэнергии. Для этого оптимизируют схемы электросети, выравнивают нагрузки, ремонтируют ЛЭП и обновляют оборудование трансформаторных подстанций.
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о запрете проникать на закрытую территорию объектов электросети. Это смертельно опасно для нарушителя и может вызвать крупные аварии, при которых без электричества останутся дома, больницы, предприятия, котельные и пр.
Портить энергооборудование россиян склоняют злоумышленники. Они могут предлагать деньги за эту «работу» или выдавать себя за сотрудников силовых структур и угрозами принуждать граждан выполнять их задания, которые на деле являются диверсиями. При подозрении к склонению к таким действиям следует немедленно сообщить об этом в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22.