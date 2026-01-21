По сетям Подмосковья за год передали более 112 млрд киловатт-часов электричества

21 января 2026, 14:32

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 112 миллиардов киловатт-часов составил общий объём электроэнергии, переданной по сетям компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» в Подмосковье в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Отмечается, что результат 2025 года на 1,2 млрд киловатт-часов превышает объём электроэнергии, переданной годом ранее.





«Увеличить объём электричества удалось благодаря строительству новых сетей и приёму на баланс бесхозяйных электросетевых объектов и сетей СНТ», — говорится в сообщении.