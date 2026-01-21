С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,6 тыс. машин
3 677 автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на региональный Центр безопасности дорожного движения.
Больше всего машин-нарушителей увезли на штрафные стоянки в округе Красногорск.
«В Красногорске за неделю эвакуировали 462 автомобиля. Второе место недельного антирейтинга занял округ Химки с 393 неправильно припаркованными автомобилями. На третье место вышел Ленинский округ, где на штрафстоянку отправились 344 машины. На четвёртом месте оказался округ Мытищи (337 автомобилей), а на пятом — Люберцы (294)», — говорится в сообщении.Узнать, где находится эвакуированный в Московской области автомобиль, можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».