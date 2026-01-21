Спасатели проведут в школах Подмосковья уроки по безопасности жизнедеятельности
Уроки по культуре безопасности жизнедеятельности проведут в этом году сотрудники МЧС в школах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка министерства.
На занятиях ребята узнают, как действовать в случае той или иной чрезвычайной ситуации, а также научатся делать ватно-марлевые повязки и оказывать первую помощь.
«Первый урок образовательного цикла будет приурочен ко Всемирному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта, а завершающие занятия — к 4 октября: Дню гражданской обороны Российской Федерации», — отмечается в сообщении.В рамках уроков планируется также отработать с учениками практические навыки по эвакуации.
