Спасатели проведут в школах Подмосковья уроки по безопасности жизнедеятельности

21 января 2026, 13:41

оригинал Фото: медиасток.рф

Уроки по культуре безопасности жизнедеятельности проведут в этом году сотрудники МЧС в школах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка министерства.





На занятиях ребята узнают, как действовать в случае той или иной чрезвычайной ситуации, а также научатся делать ватно-марлевые повязки и оказывать первую помощь.





«Первый урок образовательного цикла будет приурочен ко Всемирному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта, а завершающие занятия — к 4 октября: Дню гражданской обороны Российской Федерации», — отмечается в сообщении.