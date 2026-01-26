По скоростным дорогам Автодора в 2025 году проехали 397 млн раз

26 января 2026, 15:20

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В 2025 году водители совершили более 397 миллионов поездок по всем скоростным трассам Госкомпании «Автодор». Это на 5% больше, чем годом ранее. Такие предварительные итоги подвели в самом «Автодоре», сообщили в Минтрансе Московской области.