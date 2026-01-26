По скоростным дорогам Автодора в 2025 году проехали 397 млн раз
В 2025 году водители совершили более 397 миллионов поездок по всем скоростным трассам Госкомпании «Автодор». Это на 5% больше, чем годом ранее. Такие предварительные итоги подвели в самом «Автодоре», сообщили в Минтрансе Московской области.
Трассу М-12 «Восток» в 2025 году продлили до Екатеринбурга. Летом прошлого года автомобилисты получили новый скоростной участок Дюртюли — Ачит длиной 275 километров. Дорога проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области и связала Урал с Поволжьем.
Новый участок заметно сократил время в пути. Легковые автомобили стали доезжать от Казани до Екатеринбурга более чем на 6 часов быстрее, грузовой транспорт — более чем на 4 часа. В среднем по участку ежедневно проезжали около 6 500 автомобилей. Основную часть потока составили грузовики, что говорит о высоком спросе со стороны логистических компаний.
Интенсивность движения на М-12 «Восток» от Москвы до Казани выросла на 11% и достигла 10 900 проездов в сутки. В Московской области этот показатель доходил до 34 000, а в августе — почти до 47 000 проездов в сутки. За год автомобилисты проехали по М-12 более 3,2 млрд километров — на 10% больше, чем в 2024 году. Средняя длина поездки увеличилась со 110 до 122 километров.
На трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева» число поездок осталось примерно на уровне прошлого года — более 179 миллионов и около 19 миллионов соответственно. При этом маршруты стали длиннее. По М-4 «Дон» водители проехали почти 12 млрд километров, 11,6 млрд было годом ранее. По М-11 «Нева» суммарный пробег превысил 3,2 млрд километров, что более чем на 100 млн километров больше показателей 2024 года.
На подъездах к Москве и Санкт-Петербургу по трассе М-11 в сутки фиксировали от 21 000 до 24 000 проездов. В Московской области на М-4 «Дон» среднесуточный трафик составил около 52 000 поездок, а в августе доходил до 74 000. По обходу Аксая в Ростовской области водители в среднем совершали 42 500 поездок в сутки, в пиковый месяц — более 61 000.
На Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье за год автомобилисты совершили около 79 миллионов поездок и проехали свыше 1,4 млрд километров. По новой трассе А-289 Краснодар — Керчь водители проехали около 10 миллионов раз, суммарный пробег превысил 416,5 млн километров.
