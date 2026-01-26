В Подмосковье служба помощи при ДТП помогла 4 000 водителей за неделю

26 января 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За прошедшую неделю Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала поддержку участникам 4 348 аварий без пострадавших. Это на 578 ДТП меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Всего консультации получили 8 696 водителей. Из них 1 657 участников аварий получили помощь в Центрах помощи при ДТП, а ещё 630 водителей оформили «Европротоколы» с помощью специалистов горячей линии.



«Служба помощи при ДТП — это единое пространство бесплатной помощи для водителей. Мы консультируем по телефону круглосуточно и помогаем оформить аварии без пострадавших в наших 16 Центрах, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00», — отмечают в ведомстве.