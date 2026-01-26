В Подмосковье служба помощи при ДТП помогла 4 000 водителей за неделю
За прошедшую неделю Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала поддержку участникам 4 348 аварий без пострадавших. Это на 578 ДТП меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Всего консультации получили 8 696 водителей. Из них 1 657 участников аварий получили помощь в Центрах помощи при ДТП, а ещё 630 водителей оформили «Европротоколы» с помощью специалистов горячей линии.
«Служба помощи при ДТП — это единое пространство бесплатной помощи для водителей. Мы консультируем по телефону круглосуточно и помогаем оформить аварии без пострадавших в наших 16 Центрах, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00», — отмечают в ведомстве.А еще в Минтрансе Подмосковья напомнили водителям о правилах безопасности: в случае ДТП или поломки автомобиля сначала покиньте машину и выйдите за пределы проезжей части, а затем звоните по номеру 112. Операторы подскажут, как действовать и помогут оформить все необходимые документы.
Служба помогает водителям быстро и безопасно решать вопросы после аварий, а еще экономит время участников дорожного движения.