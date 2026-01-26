В Подмосковье стали чаще планировать поездки через умный сервис Мострансавто

26 января 2026, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пассажиры Мострансавто активнее используют цифровой сервис электронных расписаний «Скачай, не срывай». С момента запуска пользователи скачали и посмотрели расписания более 2,8 млн раз. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.