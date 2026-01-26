В Подмосковье стали чаще планировать поездки через умный сервис Мострансавто
Пассажиры Мострансавто активнее используют цифровой сервис электронных расписаний «Скачай, не срывай». С момента запуска пользователи скачали и посмотрели расписания более 2,8 млн раз. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Только в январе 2026 года сервис использовали более 69 000 раз, при этом 11 000 пользователей попробовали его впервые. Самым востребованным направлением стал маршрут №437 «Клин — Москва (м. Водный Стадион)». С начала года пассажиры запрашивали его расписание 897 раз.
На втором месте — маршрут №308 «Москва (м. Домодедовская) — аэропорт Домодедово», который заинтересовал 649 пользователей. Третью строчку занял маршрут №362 «ст. Монино — Москва (м. Щелковская)» — его расписание посмотрели 540 раз.
Сервис «Скачай, не срывай» работает круглосуточно. Пассажиры могут воспользоваться им на официальном сайте Мострансавто или через Telegram-бота. Сервис позволяет быстро получить расписание любого маршрута, скачать его полностью или только до нужной остановки, а еще посмотреть прогноз прибытия автобуса.
Благодаря этому, пассажирам не нужно выходить из дома заранее или долго ждать транспорт на остановке.В Мострансавто отмечают, что организация продолжит развивать цифровые сервисы, чтобы сделать поездки по Подмосковью удобнее и современнее.
