По телефону 122 приняли 5000 звонков желающих узнать о родственнике в больнице
Специалисты службы 122 в этом году обработали около 5000 звонков жителей Подмосковья, желающих узнать о состоянии родственника в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Для получения информации о ходе лечения и состоянии родственника, находящегося в стационаре, не нужно ехать в стационар.
«Чтобы получить эти данные напрямую от лечащего врача или сотрудника больницы, достаточно оставить заявку по телефону 122. С начала года специалисты уже обработали почти 5000 таких звонков», — пояснил зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации.
Если заявка оформлена до 11 утра, информация будет предоставлена до 20 часов текущего дня. Если она оставлена после 11:00 или в выходной либо в праздничный день, её предоставят до 20 часов следующего рабочего дня.
Сейчас проект запущен в 49 медицинских организациях региона, в том числе МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере, Московском областном госпитале ветеранов войн.