По телефону 122 приняли 5000 звонков желающих узнать о родственнике в больнице

07 мая 2026, 14:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалисты службы 122 в этом году обработали около 5000 звонков жителей Подмосковья, желающих узнать о состоянии родственника в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Для получения информации о ходе лечения и состоянии родственника, находящегося в стационаре, не нужно ехать в стационар.

«Чтобы получить эти данные напрямую от лечащего врача или сотрудника больницы, достаточно оставить заявку по телефону 122. С начала года специалисты уже обработали почти 5000 таких звонков», — пояснил зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.