В Сергиевом Посаде хирурги спасли пациенту отсечённую стеклом кисть
Врачи Сергиева Посада прооперировали жителя Подмосковья, который, работая в гараже, получил тяжёлую травму руки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Когда мужчина переставлял стеклянные листы, один из них упал ему на руку и почти полностью отсёк кисть. Она держалась на лоскуте кожи. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую помощь, и в кратчайшие сроки бригада доставила его в Сергиево-Посадскую больницу. Пациента направили прямо в операционную, минуя приёмное отделение.
Как напомнили в ведомстве, при травмах с повреждением крупных артерий критически важно восстановить кровоток за несколько часов. К операции приступили две бригады – травматологи-ортопеды и сердечно-сосудистые хирурги. Такой подход позволил сократить время хирургического вмешательства.
«Первым делом нужно было наложить аппарат внешней фиксации, чтобы удержать отломки костей. Мы зафиксировали переломы специальными стержнями, чтобы дальше хирурги смогли восстановить повреждённые артерии», – рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Игорь Кучерявый.
Пока травматологи фиксировали кость, сердечно-сосудистые хирурги готовили материал для восстановления артерий руки. Они были настолько размозжены, что сшить их напрямую было невозможно.
«Мы взяли небольшой отрезок большой подкожной вены из бедра пациента и выполнили протезирование двух артерий в руке, восстановив в конечности кровоток», – пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии стационара Роман Никонов.Вся операция заняла полтора часа. Сразу после восстановления кровотока кисть потеплела и порозовела. Пациент провёл сутки в отделении реанимации и интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей, а затем был переведён в травматологическое отделение. Там он получал обезболивающее, антикоагулянтное и антибиотиковое лечение. На десятый день мужчину выписали домой.
Через два месяца он вернулся в больницу снять аппарат внешней фиксации. К этому времени у него уже вернулись движения в пальцах. Теперь пострадавшему предстоит курс реабилитации для полного восстановления руки.