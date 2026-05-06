В Коломенской больнице запустили новый аппарат МРТ за 161 миллион рублей
В поликлинике №2 Коломенской больницы заработал новый магнитно-резонансный томограф. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Медицинскую технику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Оснащение медучреждений современной диагностической техникой – одна из главных задач регионального здравоохранения. Новое оборудование позволяет пациентам сократить срок ожидания исследования, а врачам – получить более точные результаты. На закупку аппарата МРТ, который запустили сегодня в Коломенской больнице, было направлено более 161 миллиона рублей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Исследования будут проводить в две смены взрослым и детям. Важная особенность нового аппарата – повышенная грузоподъемность, что позволяет обследовать пациентов с большим весом.
«Поликлиника №2 – крупнейшая на территории округа. Медицинскую помощь там получают не только пациенты, прикреплённые к ней территориально. За консультацией узких специалистов и для прохождения диагностики сюда обращаются остальные жители Коломны и Озёр. Аппарат МРТ был жизненно необходим. С его появлением поликлиника по праву может считаться самой технически оснащённой в округе. Это уже второй такой аппарат в нашем медучреждении», – рассказал главврач Коломенской больницы Николай Макаров.Пройти диагностику можно бесплатно по направлению лечащего врача.