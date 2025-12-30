Победители фестиваля «Область танцевальных культур» взяли бронзу Кубка мира

30 декабря 2025, 21:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Победители первого фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур» успешно выступили на чемпионате мира Dubai Open Breaking в Дубае. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Танцоры представляли регион среди более чем 400 участников из 41 страны.

«По результатам соревнований Руслан Файзрахманов завоевал бронзу в сольных баттлах в номинации «Мужчины 19+» и попал в восьмёрку сильнейших в командных соревнованиях. Александра Вавилкина-Качанова вошла в топ-8 среди женщин, а Александр Антоненков вышел в топ-16 в командных соревнованиях», – рассказали в ведомстве.