Подмосковные спасатели освободили запершуюся в квартире двухлетнюю девочку

15 июня 2026, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двухлетняя девочка, ненадолго оставшись в квартире одна, заперла входную дверь. Попасть домой мама ребёнка смогла только с помощью спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл 14 июня в Можайске. Сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» в 15:30.





«Женщина рассказала, что вышла из квартиры, а в это время её двухлетняя дочка закрыла металлическую дверь изнутри на щеколду», — говорится в сообщении.