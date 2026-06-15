Подмосковные спасатели освободили запершуюся в квартире двухлетнюю девочку
Двухлетняя девочка, ненадолго оставшись в квартире одна, заперла входную дверь. Попасть домой мама ребёнка смогла только с помощью спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл 14 июня в Можайске. Сообщение о происшествии поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» в 15:30.
«Женщина рассказала, что вышла из квартиры, а в это время её двухлетняя дочка закрыла металлическую дверь изнутри на щеколду», — говорится в сообщении.Прибывшие по вызову спасатели вскрыли дверь при помощи слесарного инструмента. Медицинская помощь ни девочке, ни её маме не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в праздничный выходной подмосковные спасатели провели рейды у 46 водоёмов в 24 округах.