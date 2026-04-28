В Щёлкове наградили призёров областного конкурса «Театральная весна Подмосковья»

28 апреля 2026, 21:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Стали известны итоги областного конкурса «Театральная весна Подмосковья», финал которого прошёл на сцене театрально-концертного центра «Щёлковский театр». Их сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





За победу боролись более 200 артистов из 11 муниципалитетов. На конкурс подали 30 заявок, во второй тур прошли 17 коллективов. Участники выступали в трёх возрастных группах в единственной номинации «Драматический спектакль».

Конкурс посвятили 65-летию первого полёта человека в космос. Жюри отдельно отметило спектакли на эту тему.

«Гран-при получила школа мюзикла «Инсайд» из Химок. Коллектив показал два спектакля. Постановка «М‑Х‑Г‑Н» по мотивам книги о бароне Мюнхгаузене заняла первое место в младшей возрастной группе, а работа «Человек, который НЕ верил» по книгам Станиславского получила награды за лучший актёрский ансамбль и авторский сценарий», – рассказали в ведомстве.

