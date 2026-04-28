В Щёлкове наградили призёров областного конкурса «Театральная весна Подмосковья»
Стали известны итоги областного конкурса «Театральная весна Подмосковья», финал которого прошёл на сцене театрально-концертного центра «Щёлковский театр». Их сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
За победу боролись более 200 артистов из 11 муниципалитетов. На конкурс подали 30 заявок, во второй тур прошли 17 коллективов. Участники выступали в трёх возрастных группах в единственной номинации «Драматический спектакль».
Конкурс посвятили 65-летию первого полёта человека в космос. Жюри отдельно отметило спектакли на эту тему.
«Гран-при получила школа мюзикла «Инсайд» из Химок. Коллектив показал два спектакля. Постановка «М‑Х‑Г‑Н» по мотивам книги о бароне Мюнхгаузене заняла первое место в младшей возрастной группе, а работа «Человек, который НЕ верил» по книгам Станиславского получила награды за лучший актёрский ансамбль и авторский сценарий», – рассказали в ведомстве.
В средней группе лучшим признали молодёжный театр-студию «Синяя птица» из Серпухова со спектаклем «Шинель». Игоря Мельника, сыгравшего роль Акакия Акакиевича, наградили за лучшую мужскую роль.
Во взрослой группе победил Народный коллектив «Королёвский драматический театр» со спектаклем «Позывной «Сипай» – авторской работой руководителя Людмилы Аркадовой. Актриса Екатерина Шарапова была удостоена награды за лучшую женскую роль.
Специальный диплом за реализацию космической темы вручили Образцовому театральному коллективу «Феникс» из Королёва с постановкой «Они были первыми».
