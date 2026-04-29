Юнармейцы Подмосковья удачно выступили на соревнованиях в Узбекистане

29 апреля 2026, 10:39

Подмосковные юнармейцы успешно выступили на военно-спортивных соревнованиях «Ватанпарвар» в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области.





В состав команды вошли 14 ребят из Можайска, Наро-Фоминска, Чехова, Домодедова и Подольска. Они проходили испытания по подтягиваниям на перекладине, разборке и сборке автомата АК-74, перетягиванию каната и стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров.



В рамках военизированной эстафеты юнармейцы преодолевали 400-метровую полосу препятствий, отрабатывали умение оказывать первую помощь. Помимо этого, они показали навыки в обращении с оружием, надевании противогаза, переносе условного раненого на носилках, метании ножа, а также беге на длинные дистанции с огневыми упражнениями.

Кроме того, соревнования предусматривали конкурсы по робототехнике и творческие выступления. Участники представляли песни и постановки, воспевающие родную землю и традиции своих народов.



«По итогам напряжённой борьбы сборная Московской области заняла четвёртое общекомандное место. А в творческом конкурсе она стала абсолютным лидером, заняв первое место», – рассказала руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.