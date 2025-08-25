Победительница шоу «Голос Шатуры» Карина Кубатко записала песню про любовь

25 августа 2025, 10:28

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Карина Кубатко, одержавшая победу на конкурсе «Голос Шатуры», записала песню при поддержке хип-хоп группы «Не ради денег». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Певица записала композицию «Крылья», созданную специально для неё, а также выбрала себе творческий псевдоним — Kary K.





«Песня «Крылья» — про высокие чувства, про большую и чистую любовь. Для любого человека важно встретить свою истинную любовь, чтобы раз и навсегда, чтобы до мурашек по коже, чтобы до бабочек в животе… Чтобы раствориться друг в друге и стать одним целым. Я верю, что такое бывает», — сказала Карина.