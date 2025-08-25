Продюсер Яна Рудковская назвала имя преемника Валерия Леонтьева

25 августа 2025, 10:21

Яна Рудковская назвала Диму Билана преемником Валерия Леонтьева

Яна Рудковская (Фото: Телеграм/doveoftheworld)

Яна Рудковская назвала имя преемника Валерия Леонтьева. По ее мнению, им является Дима Билан. Об этом пишет издание «7Дней.ru».





Она отметила, что многие сравнивают победителя «Евровидения» с Филиппом Киркоровым, но на самом деле его творчество больше напоминает исполнителя хита «Казанова», нежели поп-короля.



Продюсер поделилась своими мыслями на этот счет во время фестиваля «Новая волна» в Казани. В этот раз его посетил и 76-летний артист, который объявил о завершении карьеры. По его словам, он согласился выйти на сцену только из-за личной просьбы композитора Игоря Крутого.



Рассуждая на эту тему, продюсер заявила, что певец сделал правильный выбор, вернувшись к выступлениям. Однако, если он окончательно уйдет из шоу-бизнеса, она найдет того, кто сможет его заменить.

«Я думаю, что Дима Билан — в большей степени преемник не Киркорова, а Валерия Яковлевича Леонтьева. Я очень жду Леонтьева, я бы хотела его увидеть здесь», — сказала Рудковская.