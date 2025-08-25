Продюсер Яна Рудковская назвала имя преемника Валерия Леонтьева
Яна Рудковская назвала имя преемника Валерия Леонтьева. По ее мнению, им является Дима Билан. Об этом пишет издание «7Дней.ru».
Она отметила, что многие сравнивают победителя «Евровидения» с Филиппом Киркоровым, но на самом деле его творчество больше напоминает исполнителя хита «Казанова», нежели поп-короля.
Продюсер поделилась своими мыслями на этот счет во время фестиваля «Новая волна» в Казани. В этот раз его посетил и 76-летний артист, который объявил о завершении карьеры. По его словам, он согласился выйти на сцену только из-за личной просьбы композитора Игоря Крутого.
Рассуждая на эту тему, продюсер заявила, что певец сделал правильный выбор, вернувшись к выступлениям. Однако, если он окончательно уйдет из шоу-бизнеса, она найдет того, кто сможет его заменить.
«Я думаю, что Дима Билан — в большей степени преемник не Киркорова, а Валерия Яковлевича Леонтьева. Я очень жду Леонтьева, я бы хотела его увидеть здесь», — сказала Рудковская.