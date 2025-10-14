В Кашире состоялся фестиваль творчества пожилых людей
Ежегодный окружной фестиваль творчества пожилых людей провели в каширском культурно-досуговом центре «Родина». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На фестивале свои таланты продемонстрировали участники проекта «Активное долголетие».
«В программу фестиваля вошли выступления и различные творческие конкурсы, что создало атмосферу взаимной поддержки и вдохновения», — говорится в сообщении.Участники фестиваля рассказали, что такие мероприятия не только позволяют выступить и посмотреть, как выступают другие, но и найти новых друзей и единомышленников.
К проекту «Активное долголетие» могут присоединиться женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие для долголетов в Кашире можно записаться по телефону +7-49669-28-147. Расписание занятий опубликовано по ссылке.