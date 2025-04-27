Назван абсолютный фаворит в РПЛ

Фото: iStock/gorodenkoff
Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что его бывший клуб будет фаворитом в любом матче, как по составу, так и по скамейке запасных. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
По его мнению, в предстоящем матче с «Динамо» победа будет за «Зенитом», хотя сама игра обещает быть интересной. «Бело-голубым» Радченко предрекает борьбу за топ-3.
Читайте также:
Оценены шансы «Зенита» на победу в матче с «Динамо»
Спрогнозирован исход матча «Зенита» с «Динамо»
Гедеон Гузина сравнил футбол в России и на Балканах
«Зениту» нужно обыгрывать «бело-голубых». Настрой у «Зенита» будет боевой, потому что ошибки допускать нельзя. «Динамо» после потери Тюкавина играет, набирает очки, но, конечно же, потеря такого футболиста немного нарушила все взаимосвязи в завершающей стадии атаки. Личка — молодец, он справляется с этим, ищет какие-то ходы. «Динамо» вполне может бороться за тройку», — поделился футболист.Напомним, «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ с 53 баллами в запасе. У «Динамо» — пятое место и 46 очков.
Читайте также:
Оценены шансы «Зенита» на победу в матче с «Динамо»
Спрогнозирован исход матча «Зенита» с «Динамо»
Гедеон Гузина сравнил футбол в России и на Балканах
Данил Пономарев