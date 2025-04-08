Победу на региональном этапе турнира «Чудо-шашки» одержала команда из Щёлкова

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Финал регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений завершился в Подмосковье, победу одержала команда из Щёлкова, второе и третье места заняли представители Ступина и Королёва соответственно, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Финальные игры областного этапа турнира проходили на базе школы №31 в Химках, за награды соревновались 30 команд из 30 подмосковных округов. В результате первое место заняла команда щёлковской школы № 12 им. В. П. Чкалова. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда ступинской школы №8, а бронзовую медаль завоевала команда гимназии «Российская школа» из Королёва», — говорится в сообщении.Теперь команды, занявшие первое и второе призовые места, будут представлять Московскую область на финальном этапе турнира «Чудо-шашки».
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