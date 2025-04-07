Шарль Каборе: Победа «Краснодара» в чемпионате РПЛ будет более заслуженной

Футбольный клуб «Краснодар» очень хорошо начал сезон МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.), что и доказал в очной встрече с чемпионом шести последних турниров «Зенитом». Южный клуб больше достоин чемпионства, чем команда из города на Неве.