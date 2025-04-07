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Футбольный клуб «Краснодар» очень хорошо начал сезон МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.), что и доказал в очной встрече с чемпионом шести последних турниров «Зенитом». Южный клуб больше достоин чемпионства, чем команда из города на Неве.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru высказал футболист Шарль Каборе. Бывший полузащитник команды Сергея Галицкого (фамилия при рождении — Арутюнян. — Прим. ред.) уверен, что его прежний клуб больше достоин победы в чемпионате, чем питерский «Зенит».
Африканский игрок отметил также, что тренер команды Мурад Мусаев вернулся более сильным и опытным. Поэтому и клуб показывает отличные результаты на радость основателю и владельцу сети дешёвых магазинов «Магнит», заключил Шарль Каборе.
Напомним, после 23-х туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе 52 очка. Идущие следом Спартак и Зенит отстают от бывшей команды африканца на пять баллов. Красно-белые опережают клуб из Петербурга по дополнительным показателям.
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«"Краснодар" заслуживает чемпионства больше, чем "Зенит". Со всей работой, которую проделывает президент, и с академией, и со стадионом, и с его видением футбола вообще», — сказал рекордсмен по количеству матчей за сборную своей страны (Буркина-Фасо, 102 игры. — Прим. ред.).
Африканский игрок отметил также, что тренер команды Мурад Мусаев вернулся более сильным и опытным. Поэтому и клуб показывает отличные результаты на радость основателю и владельцу сети дешёвых магазинов «Магнит», заключил Шарль Каборе.
Напомним, после 23-х туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе 52 очка. Идущие следом Спартак и Зенит отстают от бывшей команды африканца на пять баллов. Красно-белые опережают клуб из Петербурга по дополнительным показателям.
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Александр Бойцов