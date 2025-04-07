Экс-президент «Локомотива» Наумов: С «Зенитом» мы приобрели очки, а не потеряли

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В матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга московские «железнодорожники» приобрели одно очко, а не потеряли два. В целом же игра «Локомотива» против чемпиона последних шести сезонов проходила с равными шансами, а в конце питерцы и вовсе доминировали.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного издания Metaratings.ru высказал бывший президент столичного клуба Николай Наумов. У него нет ощущения, что клуб, который он ранее возглавлял, упустил три очка.
Он также указал, что тактика, которую избрали москвичи, себя оправдала. Если бы они «раскрылись» и побежали наращивать преимущество в счёте, то получили бы «штуки три», по словам Наумова.
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«"Локомотив" избрал очень интересную тактику, которая иногда существовала при Юрии Сёмине, когда играешь с сильной командой. Выход Баринова только усилил это построение, опорная зона была очень плотно насыщена», — отметил специалист.
Он также указал, что тактика, которую избрали москвичи, себя оправдала. Если бы они «раскрылись» и побежали наращивать преимущество в счёте, то получили бы «штуки три», по словам Наумова.
«"Зенит" должен был поджать, Семак сделал замены — и вот результат. Конечно, "Локомотив" не сознательно отошёл, его просто прижали ближе к воротам», — подчеркнул экс-президент «железнодорожников».Он добавил, что во многом решающим стала ошибка вратаря питерцев Латышонка и полузащитника Вендела, после которой «Локо» сумел открыть счёт. А сравнял его «Зенит» уже за счёт выхода на поле Глушенкова, Соболева, других замен, да и просто класса команды, заключил Николай Наумов.
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Александр Бойцов