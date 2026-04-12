Почта выпустила в обращение три марки с изображениями героев современных мультфильмов

12 апреля 2026, 18:34

Почта России выпустила три марки с героями мультфильмов

Фото: пресс-служба Мингосуправления Подмосковья

Почта России выпустила в обращение три марки с изображениями героев современных мультфильмов: «Простоквашино», «Умка» и «Чемпионы». На марках изображены главные персонажи трёх мультфильмов: медвежонок Умка, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, хоккеисты команд «Синие вымпелы» и «Красные метеоры» и другие. Об этом проинформировали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.







Каждая марка имеет номинал в 48 рублей, а тираж составляет 488 000 экземпляров. Почта также выпустила конверты первого дня и создала специальные штемпели гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Петрозаводска и Калининграда.



Современные версии классических историй киностудии «Союзмультфильм» пользуются популярностью. Анимационный сериал «Простоквашино», начавшийся в 2018 году, рассказывает о приключениях Дяди Фёдора, его сестры и их друзей — кота Матроскина и пса Шарика. Мультипликационный проект «Умка» (2022–2025 гг.) повествует о повзрослевшем мальчике Тайкэ, который рассказывает легенды Арктики, в то время как Умка, его мама и друзья исследуют Север. В мультсериале «Чемпионы» (2024–2025 гг.), вдохновлённом классическим мультфильмом «Шайбу! Шайбу!», показано противостояние команд «Синие вымпелы» и «Красные метеоры».