В Подмосковье продолжается обучение педагогов, задействованных в проведении ГИА

12 апреля 2026, 17:27

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

9 апреля в школе № 32 городского округа Мытищи состоялось региональное обучение для членов государственной экзаменационной комиссии Московской области. В мероприятии приняли участие более 1100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.







В рамках обучения участники ознакомились с инструктивными и методическими материалами, изучили технологии проведения экзаменов, включая печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях и работу с электронными системами. Особое внимание уделили особенностям организации государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вопросам информационной безопасности и соблюдения этических норм. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Московской области и Регионального центра обработки информации.



8 апреля состоялось региональное обучение муниципальных ответственных за проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе, а также специалистов, ответственных за техническую поддержку. В пресс-службе отметили, что региональное обучение будет продолжено, а полученные знания закрепятся в ходе всероссийских и региональных тренировочных мероприятий.