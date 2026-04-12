В Подмосковье разъяснили, кто отвечает за уборку подъезда и как контролировать качество

12 апреля 2026, 15:34

В Подмосковье напомнили правила уборки подъездов в МКД

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает жителям многоквартирных домов об обязанностях управляющих организаций по поддержанию чистоты в местах общего пользования.







Именно управляющая организация несёт ответственность за уборку подъезда. Эти работы уже включены в содержание общедомового имущества и оплачиваются жильцами в составе платы за жилищно-коммунальные услуги. Никаких дополнительных платежей с жильцов не требуется. К обязательным элементам, которые должны быть очищены, относятся: лестничные пролёты и межквартирные коридоры, лифтовые кабины и холлы, входная зона — крыльцо, тамбур, перила и оконные рамы.





В соответствии с регламентом уборки, необходимо ежедневно проводить влажную уборку лестничных площадок и маршей на двух нижних этажах. Еженедельно следует выполнять влажную уборку лестничных площадок и маршей выше второго этажа. Особое внимание нужно уделять местам перед загрузочными клапанами мусоропроводов: каждый день их следует подметать влажным веником и мыть полы в кабинах лифтов.



Сотрудники управляющей организации обязаны осуществлять подметание, мытье полов, удаление мусора, а также протирку поверхностей, таких как подоконники, отопительные приборы и почтовые ящики. Кроме того, они должны убирать внутри лифта.





При нарушении графика уборки Министерство советует действовать поэтапно. В первую очередь необходимо связаться с управляющей организацией, зафиксировав нарушение с помощью фото- или видеоматериалов и направив письменное заявление. Если управляющая организация не предпринимает никаких действий, следующим шагом должно быть обращение в территориальный отдел Министерства.