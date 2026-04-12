Четвертую годовщину гуманитарного проекта «Доброе дело» отметили в Подмосковье

12 апреля 2026, 11:28

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

К годовщине проекта «Доброе дело» волонтёры Подмосковья организовали акцию: на протяжении недели во всех муниципалитетах области был усилен сбор гуманитарной помощи.







Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что четыре года назад проект «Доброе дело» был запущен как региональная гуманитарная инициатива. Сегодня же это стало настоящим народным движением, которое существует благодаря отзывчивости и участию людей.





«В этом году мы провели целую неделю сбора, чтобы каждый мог найти время и принести то, что действительно нужно бойцам СВО и мирным жителям», — добавила Швелидзе.





Жители приносили в пункты сбора самое необходимое: теплую одежду, обмундирование, инструменты, продукты, медикаменты, средства гигиены, электронику, газовые горелки и генераторы. Волонтеры также плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи, создавали талисманы и писали письма с поддержкой.



Все собранные вещи активисты отсортировали и доставили в региональный центр в Одинцово. Оттуда груз отправят бойцам СВО и жителям пострадавших территорий.





Проект «Доброе дело» стартовал в Подмосковье 12 апреля 2022 года. Инициаторами стали ученики гимназии имени Е.М. Примакова, а поддержку ему оказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. К участию в акции присоединились школьники, студенты, представители общественных организаций и бизнеса, а также все неравнодушные жители региона. Их цель — оказать помощь тем, кто в ней нуждается.





Проект активно расширяется за пределы Московской области. Милена Тиханова вносит значительный вклад в реализацию «Доброго дела» в пунктах выдачи помощи. С 2023 года она трудится в Макеевке, где принимает грузы из Подмосковья и организует их распределение среди нуждающихся.





«Быть частью « Доброго дела» — значит быть мостиком между теми, кто помогает, и теми, кто принимает помощь. Я вижу, как каждая посылка находит своего адресата: кому-то это лекарства, кому-то — теплая одежда, а кому-то — просто весточка из дома. И в этом — главная ценность проекта: он учит нас не просто отдавать, а делать это с душой, с пониманием реальных потребностей людей», — пояснила она.





Волонтер Светлана Колтовских из Звездного городка активно участвует в благотворительных инициативах и делает их максимально адресными. Она не только помогает с организацией сборов, но и лично доставляет гуманитарные грузы бойцам, находящимся на передовой.





Проект «Доброе дело» выходит за рамки простого сбора гуманитарной помощи. Каждый желающий может найти способ внести свой вклад. Активисты предоставляют адресную поддержку семьям, участвующим в специальной военной операции, проводят мастер-классы для их детей, изготавливают маскировочные сети, окопные свечи и талисманы, такие как браслеты.



Кроме того, проект ежегодно организует традиционные акции в честь Дня защитника Отечества, Дня защиты детей, начала учебного года и, конечно, сбора подарков к Новому году. За четыре года жители Подмосковья отправили более 10,2 тысяч тонн гуманитарной помощи.