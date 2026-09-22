Почти 10 тысяч подмосковных студентов отметили День работников леса
Свыше 9,8 тысячи студентов колледжей и техникумов Московской области присоединились к акциям ко Дню работников леса, сообщает Министерство образования Московской области. Профессиональный праздник традиционно отмечают в третье воскресенье сентября.
В преддверии этой даты советники директоров по воспитанию провели для учащихся СПО деловую игру «Суд над браконьером». Студенты примерили на себя роли судей, прокуроров и адвокатов, чтобы детально разобрать последствия незаконной охоты и вырубки деревьев.
В рамках медиапроекта «Голос леса» команды учащихся сняли короткие видеоролики об актуальных проблемах экологии, работе лесничеств и роли природы в жизни человека. Кроме того, движение «Навигаторы детства» организовало экологическую акцию «Природа — наш дом».
В течение недели студенты собирали макулатуру, изучали правила переработки отходов на образовательных интенсивах и наводили порядок во время субботников в лесах, скверах и парках региона. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
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