В нацпарке Лосиный остров попросили не подкармливать диких животных

22 сентября 2026, 15:15

оригинал Фото: сайт нацпарка Лосиный остров

В Московском регионе – пора сбора урожая на приусадебных участках и заготовок даров природы. Однако специалисты призывают не подкармливать диких животных, говорится на сайте национального парка Лосиный остров.





Не стоит также размещать излишки плодов и овощей у границ парка. Это может негативно сказаться на здоровье диких животных, нанести вред окружающей среде и причинить беспокойство живущим рядом людям.

«Помните, что не любая еда с нашего стола подходит животным. Им нужно самостоятельно искать пропитание в естественных условиях. Подкормка зверей может привести к опасным последствиям. Они быстро привыкают к лёгкой добыче и возвращаются снова», – поясняется на сайте.