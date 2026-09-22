В нацпарке Лосиный остров попросили не подкармливать диких животных
В Московском регионе – пора сбора урожая на приусадебных участках и заготовок даров природы. Однако специалисты призывают не подкармливать диких животных, говорится на сайте национального парка Лосиный остров.
Не стоит также размещать излишки плодов и овощей у границ парка. Это может негативно сказаться на здоровье диких животных, нанести вред окружающей среде и причинить беспокойство живущим рядом людям.
«Помните, что не любая еда с нашего стола подходит животным. Им нужно самостоятельно искать пропитание в естественных условиях. Подкормка зверей может привести к опасным последствиям. Они быстро привыкают к лёгкой добыче и возвращаются снова», – поясняется на сайте.Специалисты подчеркнули, что соблюдение простых правил поможет сохранить природу и избежать многих проблем.