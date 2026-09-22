В одинцовской усадьбе Ершово пройдет фестиваль «Осень в графской усадьбе»
Историческая усадьба Ершово в Одинцовском городском округе 26 сентября примет культурно-туристический фестиваль «Осень в графской усадьбе», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Партнером мероприятия выступит Звенигородский государственный музей-заповедник, специалисты которого проведут для гостей специальную экскурсию. Организаторы подготовили масштабную программу на стыке истории, искусства и гастрономии.
Посетители смогут примерить костюмы прошлых эпох для фотосессии и пройти квест в усадебном подземелье в сопровождении «графа». Шеф-повара лучших ресторанов Звенигорода представят на площадке авторские блюда. Также в плане фестиваля — танцевальные интерактивы, творческие мастер-классы и спектакль от профессиональных актеров.
Для самых маленьких гостей на территории откроют детскую зону с анимационной программой. Праздник начнется в 11:00 и подойдет для посетителей любого возраста (0+). Подробности и билеты доступны на официальном сайте.
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