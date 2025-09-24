Почти 10 тысяч жителей Подмосковья записались к врачам через робота Светлану
В Московской области растёт популярность голосового помощника «Светлана». Почти 10 тысяч пациентов воспользовались её новой функцией — записью к узкопрофильным специалистам, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
С начала месяца робот на основе ИИ помогает жителям региона не только вызвать врача на дом, отменить или перенести приём, но и попасть к узкопрофильным специалистам. Такой сервис доступен тем, у кого открыто направление или тем, кто стоит на диспансерном учёте.
Кроме того, «Светлана» выполняет исходящие звонки: напоминает о предстоящем визите к врачу и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.
Записаться на приём через робота можно круглосуточно по единому номеру 122. А еще через портал Госуслуг «Здоровье», инфоматы в поликлиниках и чат-бот «Денис» в Telegram.
Читайте также: