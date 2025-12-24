Почти 29 млн кубометров мусора вывезли в Подмосковье за 2025 год

24 декабря 2025, 10:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Компания-возчик твердых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» подвела предварительные итоги работы за 2025 год. С обслуживаемых территорий Подмосковья за год вывезли 28,9 млн кубометров отходов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.