Почти 29 млн кубометров мусора вывезли в Подмосковье за 2025 год
Компания-возчик твердых коммунальных отходов «ЭкоЛайф» подвела предварительные итоги работы за 2025 год. С обслуживаемых территорий Подмосковья за год вывезли 28,9 млн кубометров отходов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Для сравнения, в 2024 году компания вывезла 26,6 млн кубометров мусора. Рост показателей связан с увеличением объемов обслуживания и усилением работы на маршрутах. Наибольшие объемы вывоза в 2025 году зафиксировали в городских округах Каширской зоны. Лидерами стали Ленинский, Домодедово и Коломна.
В Сергиево-Посадском кластере больше всего отходов вывезли в Мытищах, Химках и Дмитрове. В Рузской зоне в числе лидеров Одинцово, Красногорск и Истра. Своевременный вывоз мусора — одна из ключевых задач для поддержания чистоты и экологической безопасности региона. Важную роль в этой работе играет обновление техники.
Так, на прошлой неделе на линию вышли 10 новых мусоровозов для раздельного сбора отходов на шасси МАЗ с задней загрузкой. Машины используют для сбора первично отсортированных твердых коммунальных отходов и их доставки на объекты сортировки и переработки. До конца года компания планирует получить дополнительный спецтранспорт.
