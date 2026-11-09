Подмосковная компания представила делегации Камбоджи разработки по защите растений
Зарегистрированная в Подмосковье группа компаний «Август» встретилась с делегацией из Камбоджи на базе своего научно-исследовательского центра в Черноголовке. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
ГК «Август» – российский производитель средств защиты растений. Стороны обсудили возможности компании и потребности камбоджийского рынка, перспективы развития торговых связей.
«Представители Камбоджи встретились с гендиректором группы компаний Александром Усковым, познакомились с исследовательской инфраструктурой. Сотрудники центра рассказали о научных разработках и производственных возможностях компании. Камбоджийская сторона, представила информацию о потребностях внутреннего рынка страны», – рассказали в министерстве.
Научно-исследовательский центр «Августа» создали в Черноголовке при поддержке правительства Московской области. Компания воспользовалась региональной программой «Земля за 1 рубль». Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме.
Работы на площадке начались в декабре 2022-го, а в ноябре прошлого года центр ввели в эксплуатацию. Объём инвестиций компании в строительство, оснащение и запуск объекта превысил 8 млрд рублей.