Подмосковная компания представила делегации Камбоджи разработки по защите растений

09 ноября 2026, 22:35

оригинал Фото: пресс-служба ГК «Август»

Зарегистрированная в Подмосковье группа компаний «Август» встретилась с делегацией из Камбоджи на базе своего научно-исследовательского центра в Черноголовке. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





ГК «Август» – российский производитель средств защиты растений. Стороны обсудили возможности компании и потребности камбоджийского рынка, перспективы развития торговых связей.

«Представители Камбоджи встретились с гендиректором группы компаний Александром Усковым, познакомились с исследовательской инфраструктурой. Сотрудники центра рассказали о научных разработках и производственных возможностях компании. Камбоджийская сторона, представила информацию о потребностях внутреннего рынка страны», – рассказали в министерстве.