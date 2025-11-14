Почти 39 000 подмосковных выпускников участвовали в апробации итогового сочинения
Апробация обновлённой технологии проведения итогового сочинения или изложения прошла в Подмосковье успешно. В ней участвовали ученики 11-х классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Целью мероприятия была отработка технологии печати и сканирования бланков участников с использованием ГИС ЕАИС ОКО в образовательных организациях. К апробации привлекли 856 школ, а суммарное число участников составило 38 701 человек. Итоговое сочинение длилось 3 часа 55 минут.
«Проверять обезличенные работы выпускников будут эксперты муниципальных экзаменационных комиссий в электронной форме через личный кабинет на платформе ЕАИС ОКО. Обработку бланков на школьном уровне планируют завершить 21 ноября. Результаты участники узнают не позднее 24 ноября», – рассказали в ведомстве.Анализ выявленных пробелов позволит педагогам внести коррективы в подготовку выпускников к основному этапу написания итогового сочинения. Он пройдёт 3 декабря.
Как напомнили в министерстве, успешное выполнение этой работы – обязательное условие допуска учащихся к государственной итоговой аттестации. Каждому участнику важно получить положительную оценку.