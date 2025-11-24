Почти 40 000 жителей Подмосковья получат новое жильё по госпрограмме

24 ноября 2025, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

За неделю в пяти городских округах Подмосковья — Щёлкове, Жуковском, Балашихе, Люберцах и Электростали — 147 жителей переселили из аварийных домов, сообщили в Минстрое Московской области.