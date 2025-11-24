Почти 40 000 жителей Подмосковья получат новое жильё по госпрограмме
За неделю в пяти городских округах Подмосковья — Щёлкове, Жуковском, Балашихе, Люберцах и Электростали — 147 жителей переселили из аварийных домов, сообщили в Минстрое Московской области.
Им дали квартиры в новостройках, выплатили выкупную стоимость или выдали сертификаты. Некоторые семьи выбрали жильё на вторичном рынке.
Семья Луневых из Ногинска получила по сертификату светлую двухкомнатную квартиру площадью 67 м². Наталья Лунева отмечает, что отделка аккуратная, обои поклеены хорошо. Семья лишь купит мебель и всю необходимую техники, чтобы побыстрее заехать.
Всего по госпрограмме переселения планируют обеспечить новым жильём 39 713 человек — это более 666 500 м² аварийных домов. В 2024–2025 годах уже переселили 5 624 человека, работу продолжают.
