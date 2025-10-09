Спасатели научили подмосковных волонтёров, как действовать в условиях ЧС
Образовательный интенсив по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций провели для членов движения «Волонтёры Подмосковья» на базе Академии гражданской защиты МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Обучение в рамках интенсива прошли 100 человек из 19 округов региона.
«Это не просто теория, а реальный инструмент спасения для волонтёров при работе в экстремальных условиях. Благодаря этому интенсиву мы подготовим добровольцев, готовых к немедленному реагированию в любой чрезвычайной ситуации», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Волонтёров разбили на группы по 25 человек и провели с ними занятия на четырёх «станциях»: на первой ребят учили оказывать первую медицинскую помощь, на второй — транспортировать пострадавших, на третьей — тушить пожары, а на четвёртой участникам рассказали об общих принципах организации аварийно-спасательных работ и оборудовании, которое при этом используется.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выплату грантов, помощь с открытием и ведением дел социальных НКО и с организацией мероприятий. Предусмотрена также методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.