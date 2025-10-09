Спасатели научили подмосковных волонтёров, как действовать в условиях ЧС

09 октября 2025, 18:02

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Образовательный интенсив по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций провели для членов движения «Волонтёры Подмосковья» на базе Академии гражданской защиты МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Обучение в рамках интенсива прошли 100 человек из 19 округов региона.





«Это не просто теория, а реальный инструмент спасения для волонтёров при работе в экстремальных условиях. Благодаря этому интенсиву мы подготовим добровольцев, готовых к немедленному реагированию в любой чрезвычайной ситуации», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.