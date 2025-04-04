Воробьёв поздравил с пятилетием региональное движение «Волонтёры Подмосковья»

С апреля 2022 года участники движения «Волонтёры Подмосковья» помогли отправить более 8 тыс. тонн грузов в рамках проекта «Доброе дело». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что региональному движению исполнилось пять лет.
Фото: t.me/vorobiev_live
Он напомнил, что история движения началась во время пандемии коронавируса. Более 14,8 тыс. волонтёров доставляли лекарства и продукты людям, находившимся в зоне риска, помогали с домашними животными, патрулировали улицы для соблюдения режима самоизоляции. Они стали незаменимыми помощниками в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи #МЫРЯДОМ.
Фото: t.me/vorobiev_live
Воробьёв поблагодарил каждого из подмосковных волонтёров за труд, готовность прийти на помощь и поддержать в любой ситуации.
Фото: t.me/vorobiev_live
В Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
Читайте также:
Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию
Трансформацию отрасли обсудили на форуме управления городским хозяйством Подмосковья
Воробьёв разъяснил суть новой меры поддержки производителей детских товаров
«Сейчас особенно важна поддержка участников спецоперации и их семей. С апреля 2022 года наши волонтёры подключились к региональному гуманитарному проекту «Доброе дело». Неравнодушные люди вместе с активистами собирают гуманитарную помощь и передают бойцам. Сейчас у нас 86 пунктов сбора, отправлено более 8 тыс. тонн груза. Ребята работают в центрах поддержки участников СВО и их семей. Уже отработано порядка 22 тыс. запросов», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Фото: t.me/vorobiev_live
Он напомнил, что история движения началась во время пандемии коронавируса. Более 14,8 тыс. волонтёров доставляли лекарства и продукты людям, находившимся в зоне риска, помогали с домашними животными, патрулировали улицы для соблюдения режима самоизоляции. Они стали незаменимыми помощниками в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи #МЫРЯДОМ.
Фото: t.me/vorobiev_live
«У стихийного мемориала после трагедии в «Крокус Сити Холле» круглосуточно дежурили более 300 волонтёров. Они же помогали в пункте выдачи вещей и в центре поддержки пострадавших. В Анапе ребята ликвидировали последствия аварии на побережье Чёрного моря. Более 80 человек очищали берега и прилегающую территорию от нефтепродуктов», – добавил губернатор.Фото: t.me/vorobiev_live
Воробьёв поблагодарил каждого из подмосковных волонтёров за труд, готовность прийти на помощь и поддержать в любой ситуации.
Фото: t.me/vorobiev_live
В Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
Читайте также:
Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию
Трансформацию отрасли обсудили на форуме управления городским хозяйством Подмосковья
Воробьёв разъяснил суть новой меры поддержки производителей детских товаров
Лора Луганская