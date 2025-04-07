Воробьёв: необходимо разъяснить жильцам МКД плюсы электронного голосования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Задача властей Подмосковья – знакомить жителей с удобным механизмом онлайн-голосования в системе ГИС ЖКХ. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«У нас есть блок вопросов, который касается каждого жителя нашего региона, – это проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде. Вы знаете, что мы получили такое право. Вы знаете, что управляющие компании – важный элемент жизни человека в МКД. Наша задача – познакомить, вооружить жителей новым удобным механизмом голосования за управляющую компанию», – сказал Воробьёв.По итогам 2025 года необходимо перевести 50% жилого фонда Московской области на электронный вид проведения общих собраний собственников жилья, сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Ставим амбициозную задачу выйти на 50% по итогам года. В первом квартале у нас небольшая цифра – 5%, во втором – значительно более высокая – 20%. К прошедшим выходным мы вышли на цифру 2%. Собственники жилья в 1615 многоквартирных домах Подмосковья перешли на онлайн-голосование, в 1339 в цифровой формат переведут общие собрания. Скорее всего, показатель в 5% будет достигнут за 3,5 – 4 месяца», – сказал Мурашов.Ключевое преимущество электронного голосования в системе ГИС ЖКХ – в том, что голос нельзя будет украсть.
«Остаюсь при мнении, что электронное голосование максимально полезно для людей. Это их спокойствие и уверенность в том, что их голос никто не украл», – отметила во время совещания лава городского округа Лобня Анна Кротова.В Московской области активно реализуется проект по внедрению электронного голосования собственников в системе ГИС ЖКХ. Переход на электронное голосование обеспечивает удобство и доступность участия всех жителей, позволяя им активно участвовать в принятии решений, касающихся жилищных условий.
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Лора Луганская