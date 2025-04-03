Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Красногорске под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва и вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко прошло заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных». В нём участвовали глава Минцифры Максут Шадаев, представители администрации президента, Совета Федерации, ведомств, регионов и бизнеса.
Подмосковье – один и из лидеров в России по цифровизации системы госуслуг, управления регионом и экономики. Воробьёв возглавляет профильную комиссию.
Ранее Московская область выступила на заседаниях Госсовета с инициативами, некоторые из которых сейчас успешно тестируют в регионе. Это электронные платежки, паспорта котельных и подготовки к зиме, цифровые договоры на обслуживание газового оборудования, витрина данных вместо отчётов. Эти практики могут распространить и на другие регионы.
Губернатор рассказал и о сервисе «ВсеСети», созданном на базе регионального портала госуслуг. Он упрощает согласование документов.
На Госсовете обсудили и вопрос устранения барьеров при предоставлении госуслуг. По словам Воробьёва, в Подмосковье определили 71 сервис, где требуется оптимизация. Это, например, услуги по присвоению адреса, по предоставлению субсидии на оплату ЖКУ, субсидия на поддержку агропрома.
Ещё одна тема – новый подход к отчётности. Московская область предлагает взаимодействовать в электронном виде, чтобы избежать дублирования на бумаге и автоматически получать данные, которые есть в «цифре», а не набивать вручную. Вместе с федеральными коллегами Подмосковье формирует принцип обмена данными между витринами данных. Будет обеспечен принцип однократного ввода. По оценке экспертов, это сэкономит по всей стране 3,5 млн рабочих часов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Григоренко остановился на цифровой системе госуправления «Дашборд Губернатора», к которой в этом году подключат все российские регионы. Это электронный сервис, где представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Это реализация нацпроектов, поручений и законодательных инициатив, исполнение бюджетов, выполнение планов строительства школ, детсадов и поликлиник, работа с обращениями граждан.
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«В феврале президент объявил старт нового нацпроекта «Экономика данных» и поставил задачу внедрить решения, помогающие оптимально выстроить взаимоотношения жителей, бизнеса и государства. Нашей комиссии доверено координировать работу по цифровой трансформации госуправления. Необходимо сделать для людей удобнее получение федеральных и региональных госуслуг. Важно, чтобы можно было оплатить, не выходя из дома, счёт за квартиру, подключиться к газу. Другая ключевая задача – сокращать бюрократию. То, что раньше требовало месяцы, сегодня может быть решено за несколько дней. Это экономит средства бюджета всех уровней», – пояснил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее Московская область выступила на заседаниях Госсовета с инициативами, некоторые из которых сейчас успешно тестируют в регионе. Это электронные платежки, паспорта котельных и подготовки к зиме, цифровые договоры на обслуживание газового оборудования, витрина данных вместо отчётов. Эти практики могут распространить и на другие регионы.
Губернатор рассказал и о сервисе «ВсеСети», созданном на базе регионального портала госуслуг. Он упрощает согласование документов.
«Цель, на которую ориентируют нас президент и правительство, – строить школы, детсады, дороги, электрические и газовые сети максимально быстро. Одно из узких мест – большое количество согласований с ресурсными организациями. Наш проект «ВсеСети» предполагает одновременное электронное уведомление всех смежников. Сейчас на это уходит 12 месяцев, а при цифровом взаимодействии будем тратить максимум 14 дней», – пояснил глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На Госсовете обсудили и вопрос устранения барьеров при предоставлении госуслуг. По словам Воробьёва, в Подмосковье определили 71 сервис, где требуется оптимизация. Это, например, услуги по присвоению адреса, по предоставлению субсидии на оплату ЖКУ, субсидия на поддержку агропрома.
Ещё одна тема – новый подход к отчётности. Московская область предлагает взаимодействовать в электронном виде, чтобы избежать дублирования на бумаге и автоматически получать данные, которые есть в «цифре», а не набивать вручную. Вместе с федеральными коллегами Подмосковье формирует принцип обмена данными между витринами данных. Будет обеспечен принцип однократного ввода. По оценке экспертов, это сэкономит по всей стране 3,5 млн рабочих часов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Григоренко остановился на цифровой системе госуправления «Дашборд Губернатора», к которой в этом году подключат все российские регионы. Это электронный сервис, где представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Это реализация нацпроектов, поручений и законодательных инициатив, исполнение бюджетов, выполнение планов строительства школ, детсадов и поликлиник, работа с обращениями граждан.
«Прежде всего, это цифровая модель управления. На «Дашборд» в режиме реального времени выводятся задачи, стоящие перед субъектами Федерации, а также обращения или проблемы, которые регионы формируют перед федеральным правительством. Цель – чтобы все одинаково воспринимали и видели не только эти задачи, но и статус их исполнения», – отметил Григоренко.Он назвал «Дашборд губернатора» системой не столько мониторинга, сколько предупреждения ситуации. Все мероприятия оцифрованы, имеют срок исполнения. С помощью современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, можно понять, какие мероприятия могут быть не выполнены вовремя и заблаговременно на это реагировать.
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Лора Луганская