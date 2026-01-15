Почти 58 000 человек посетили выставку «Море великих» в подмосковном Серпухове

15 января 2026, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Серпуховском историко-художественном музее с июня 2025 года проходила выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая завершилась 11 января. За это время экспозицию посмотрели 57 900 человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.