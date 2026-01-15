Почти 58 000 человек посетили выставку «Море великих» в подмосковном Серпухове
В Серпуховском историко-художественном музее с июня 2025 года проходила выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая завершилась 11 января. За это время экспозицию посмотрели 57 900 человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
На выставке представили более 70 полотен на морскую тематику нескольких поколений русских художников: Айвазовского, Кандинского, Левитана, Поленова, Коровина, Лагорио, Боголюбова, Богаевского, Машкова и других. Основу экспозиции составили работы из коллекций музеев России и частных собраний, включая Государственную Третьяковскую галерею, Эрмитаж, Русский музей, музеи Москвы и региональные музеи-заповедники.
Для посетителей провели более 870 экскурсий, на которых побывали свыше 15 000 человек. Детские интерактивные программы «Море волнуется раз…» привлекли около 1 500 юных зрителей. Для взрослых организовали иммерсивный вечер «имМОРсив» с почти 100 гостями и «Новогоднюю ёлку» для взрослых с участием более 60 человек. Новогодние программы для детей 1,5–12 лет объединили свыше 700 участников.
А еще сотрудники музея совместно с брендом «Библиотека ароматов» подобрали ароматы, вдохновленные произведениями искусства. С Национальной электронной библиотекой «Свет» посетители могли прослушать или прочитать выдержки из русской художественной литературы XIX–XX веков, что помогало по-настоящему прочувствовать атмосферу моря, изображённого на полотнах.
