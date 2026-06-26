Больницы Люберец в этом году примут около 650 единиц медицинского оборудования

26 июня 2026, 19:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В больницы и поликлиники Люберец за три года поступило 1039 единиц медицинского оборудования. Ещё 645 поступит в этом году, сообщил во время ежегодного отчёта перед жителями глава городского округа Владимир Волков.





Обновление медоборудования ведётся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по народной программе «Единой России».

«Например, стационар в населённом пункте Красково получил новый хирургический микроскоп. Современный МРТ отправили в поликлинику на улице Назаровской. В стационар МОЦОМД поступили новые системы для новорождённых», – перечислил Волков.

«За последние три года при поддержке губернатора мы открыли пять новых поликлиник. Это очень востребованные объекты в молодых ЖК «Зенино», «Жулебино парк» и «Люберцы Парк». Самой долгожданной стала поликлиника для взрослых и детей на 500 посещений в смену в посёлке Октябрьский. Это самая большая поликлиника в округе. Там же заработал и первый в Подмосковье Центр телемедицины», – подчеркнул глава округа.