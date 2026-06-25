Участниками первенства России по стрельбе в Люберцах стали более 500 спортсменов

25 июня 2026, 12:51

оригинал Фото: istockphoto.com/robertprzybysz

Свыше 500 спортсменов из более чем 30 российских регионов принимают участие в первенстве России по практической стрельбе из пневматического оружия, которое проводится во дворце спорта «Триумф» в Люберцах.





Турнир проходит в двух дисциплинах: «пневматический пистолет» и «пневматический карабин». За медали сражаются юноши и девушки в возрасте от 11 до 20 лет.





«Соревнование организовала Федерация практической стрельбы России (ФПСР) при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональной Федерации практической», — говорится в сообщении.