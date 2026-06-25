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Участниками первенства России по стрельбе в Люберцах стали более 500 спортсменов

оригинал Фото: istockphoto.com/robertprzybysz

Свыше 500 спортсменов из более чем 30 российских регионов принимают участие в первенстве России по практической стрельбе из пневматического оружия, которое проводится во дворце спорта «Триумф» в Люберцах.



Турнир проходит в двух дисциплинах: «пневматический пистолет» и «пневматический карабин». За медали сражаются юноши и девушки в возрасте от 11 до 20 лет.

«Соревнование организовала Федерация практической стрельбы России (ФПСР) при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и региональной Федерации практической», — говорится в сообщении.
Первенство стартовало 23 июня и завершится 29 числа.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Труд» в Подольске проходит чемпионат России по городошному спорту.
Лев Каштанов

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