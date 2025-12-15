Почти 70% жителей Подмосковья занимаются спортом и делают зарядку

15 декабря 2025, 16:23

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Большинство жителей Московской области ведут активный образ жизни. Спортом или физкультурой, включая утреннюю зарядку, регулярно занимаются 68% опрошенных. Это видно по результатам исследования, которое провело агентство MAGRAM MR.