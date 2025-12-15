Почти 70% жителей Подмосковья занимаются спортом и делают зарядку
Большинство жителей Московской области ведут активный образ жизни. Спортом или физкультурой, включая утреннюю зарядку, регулярно занимаются 68% опрошенных. Это видно по результатам исследования, которое провело агентство MAGRAM MR.
Среди молодежи физическая активность ещё выше. 82% жители в возрасте от 18 до 24 лет регулярно занимаются спортом. При этом около 30% участников опроса признались, что не уделяют времени физической активности.
Исследование показало, что жители Подмосковья всё чаще включают спорт в повседневную жизнь — от утренней зарядки до систематических тренировок в течение недели.
Опрос проводили с 27 по 29 мая 2025 года. В нём приняли участие 1200 жителей Московской области в возрасте от 18 лет. Социологи использовали онлайн-опросы и телефонные интервью.
MAGRAM MR работает на рынке исследований с 1997 года. Агентство проводит маркетинговые и социологические исследования в России и за рубежом и работает как с бизнесом, так и с госструктурами.
